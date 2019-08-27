Без света останутся десятки улиц и пригородов Калуги

27.08.2019 08:34 604

Без света сегодня, 27 августа, проведут жители нескольких районов и улиц Калуги, сообщает пресс-служба горуправы.

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