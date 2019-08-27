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Без света останутся десятки улиц и пригородов Калуги

27.08.2019 08:34 0 604
Без света останутся десятки улиц и пригородов Калуги

Без света сегодня, 27 августа, проведут жители нескольких районов и улиц Калуги, сообщает пресс-служба горуправы.

Публикуем полный список:

С 09:00 до 16:00:

  • Андреевское,
  • Сушки,
  • Елизаветинка,
  • Корекозево-лесхоз,
  • Калашников хутор,
  • ул. Полянская,
  • Еловка,
  • Каптевка,
  • Красный Городок,
  • Натальино,
  • Угрюмово,
  • Бутырки,
  • Красотынка,
  • Малая Слободка,
  • Городня,
  • ул. Энергетиков,
  • Ромоданово,
  • Ромодановские дворики,
  • ул. Можайка,
  • Некрасово,
  • Пучково,
  • Георгиевское,
  • Тинино.

С 09:00 до 19:00

Частично:

  • Квань,
  • ул Трамплинная.

С 09:00 до 17:00
Частично:

  • Шопино.

С 05:00 до 18:00

  • ул.Карпова 1-7.

С 08:30 до 17:00

  • ул. Линейная 5Б, 18-28,
  • ул. Московская 257-263, 288 кор.2,
  • пер. Строительный 3-7,2-10.

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