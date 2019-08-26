«Инфинити» сбил пешехода в Калуге

26.08.2019 20:00 225

В Калуге на улице Огарева автомобиль «Инфинити» сбил пешехода, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В результате ДТП есть пострадавший. На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи: всего 9 человек и 3 машины. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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