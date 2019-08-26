Руководитель Сосенского водоканала оштрафован за отсутствие пандуса

26.08.2019 13:40 475

Прокуратура Козельского района проверила Сосенский водоканал и нашла нарушения прав инвалидов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Для граждан с ограниченными возможностями не оборудован пандус и нет кнопки вызова сотрудника. Между тем, чтобы оплатить счета в кассе предприятия, необходимо преодолеть лестничный пролет с 9 ступенями. Руководителю предприятия внесено представление, а также назначен штраф. Прокуроры проконтролируют, как будут устранены выявленные нарушения. Фото: pxhere.com.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 2 шт.