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Руководитель Сосенского водоканала оштрафован за отсутствие пандуса

26.08.2019 13:40 2 475
Руководитель Сосенского водоканала оштрафован за отсутствие пандуса

Прокуратура Козельского района проверила Сосенский водоканал и нашла нарушения прав инвалидов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Для граждан с ограниченными возможностями не оборудован пандус и нет кнопки вызова сотрудника. Между тем, чтобы оплатить счета в кассе предприятия, необходимо преодолеть лестничный пролет с 9 ступенями.

Руководителю предприятия внесено представление, а также назначен штраф.

Прокуроры проконтролируют, как будут устранены выявленные нарушения.

Фото: pxhere.com.


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