Калужанин сдал в ломбард «кредитный» ноутбук

26.08.2019 13:00 394

37-летний неоднократно судимый калужанин пришел в магазин бытовой техники и в кредит приобрел ноутбук, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Он сообщил ложные данные о месте работы, а после отправился в ломбард, где сдал новенький ноутбук стоимостью 39 тысяч рублей всего за 14 тысяч.

За мошенничество против мужчины возбудили уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Фото: pxhere.com.