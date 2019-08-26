Калужанин сдал в ломбард «кредитный» ноутбук

37-летний неоднократно судимый калужанин пришел в магазин бытовой техники и в кредит приобрел ноутбук, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Он сообщил ложные данные о месте работы, а после отправился в ломбард, где сдал новенький ноутбук стоимостью 39 тысяч рублей всего за 14 тысяч.
За мошенничество против мужчины возбудили уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Фото: pxhere.com.
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