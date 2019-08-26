Лось бросился под колеса «Хонды»

26.08.2019 12:20 678

В Жуковском районе в деревне Машково автомобиль «Хонда» столкнулся с лосем, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Обошлось без пострадавших. Однако, чтобы ликвидировать последствия аварии, привлекались 6 человек и 2 машины. Фото: pxhere.com.



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