26.08.2019 11:00 163

В Людиновском районе в деревне Тихоновка автомобиль «Фольксваген» улетел в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба регионального МЧС 26 августа.

В результате ДТП есть пострадавший. Ему на месте оказывали помощь сотрудники скорой помощи, ГИБДД и спасатели: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.