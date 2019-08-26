В Тихоновой пустыни сгорел дом

26.08.2019 09:00 264

Этой ночью в Тихоновой пустыни на улице Лесной сгорел жилой дом, сообщает пресс-служба регионального МЧС 26 августа. В результате пожара есть пострадавший. Чтобы потушить возгорание, понадобилась помощь 10 человек и 4 машин. В причинах пожара будет разбираться инспектор пожарного надзора. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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