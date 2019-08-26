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В Тихоновой пустыни сгорел дом

26.08.2019 09:00 0 264
В Тихоновой пустыни сгорел дом

Этой ночью в Тихоновой пустыни на улице Лесной сгорел жилой дом, сообщает пресс-служба регионального МЧС 26 августа.

В результате пожара есть пострадавший. Чтобы потушить возгорание, понадобилась помощь 10 человек и  4 машин.

В причинах пожара будет разбираться инспектор пожарного надзора.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.


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