Семья поймала с поличным похитителя велосипеда

25.08.2019 09:55 462

Семейная пара обратилась в полицию Малоярославецкого района после того, как задержала мужчину, который пытался уехать на велосипеде их ребенка.

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, ребенок, покатавшись на велосипеде, оставил его возле подъезда без присмотра. Транспортом заинтересовался проходивший мимо мужчина и покатил его в сторону дороги. Но в это время во двор заехал автомобиль с родителями ребенка, которые и увидели момент преступления.

Расследование продолжается.

Фото: pxhere.com.