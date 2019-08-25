Кировский меломан обокрал соседа

25.08.2019 09:50 215

Житель Кировского района обратился в полицию после того, как обнаружил пропажу личных вещей: баяна, электрогитары и сотового телефона, сообщает пресс-служба регионального УМВД 25 августа.

Полицейские установили, что к краже причастен сосед потерпевшего- 44-летний, ранее судимый мужчина.

Установлено, что подозреваемый заглянул в квартиру к своему соседу. Хозяин крепко спал. Тогда приятель и решил похитить музыкальные инструменты и мобильник. Теперь ему грозит 6 лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.