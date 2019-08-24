Наркоторговец из Износок пытался спрятать белый порошок в лесу

24.08.2019 13:00 136

Житель Износковского района предстанет перед судом по подозрению в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба регионрального УМВД.

Мужчина попался, когда что-то искал в лесу под деревом. Его заприметили полицейские и решили проверить документы. В этот момент мужчина занервничал и попытался избавиться от свертка.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще несколько полиэтиленовых свертков с веществом синтетического происхождения, которые затем были направили на экспертизу.

Всего было изъято 6 свертков общим весом около 8 граммов. Экспертиза показала, что в сверках было вещество, производное наркотического средства «N-метилэфедрон».

Суд решит, какое наказание ждет наркоторговца.

Фото: УМВД России по Калужской области.