Виновники оплатят лечение потерпевших

23.08.2019 18:20 229

Хвастовичская прокуратура направила в суд 6 исковых заявлений, чтобы взыскать с виновных лиц средства, затраченные на лечение потерпевших, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 23 августа. Общая сумма требований составила более 360 тысяч. Суд иски рассмотрел и поддержал в полном объеме. Фото: Pixabay.com



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