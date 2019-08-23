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Закупки для школы вели с нарушениями

23.08.2019 18:17 0 219
Закупки для школы вели с нарушениями

Прокуратура выявила нарушения в закупках для калужской школы № 33, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 23 августа.

В ряде документов отсутствовали расчет цены и план-график закупок.

В отношении должностного лицо учреждения возбудили административное дело. По результатам рассмотрения которого, виновника оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com


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