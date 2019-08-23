Закупки для школы вели с нарушениями

23.08.2019 18:17 219

Прокуратура выявила нарушения в закупках для калужской школы № 33, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 23 августа. В ряде документов отсутствовали расчет цены и план-график закупок. В отношении должностного лицо учреждения возбудили административное дело. По результатам рассмотрения которого, виновника оштрафовали на 20 тысяч рублей. Фото: Pixabay.com



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей