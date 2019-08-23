Чиновники Балабанова ищут частников, сливающих канализацию в Истью

23.08.2019 16:23 223

Балабановская администрация заподозрила, что некоторые частники сбрасывают неочищенные ливнёвые и канализационные стоки в реку Истью. Чиновники прошлись по домам, но явных нарушителей не нашли, сообщило издание «Боровские известия» в среду, 21 августа. В ближайшее время проверкой займутся компетентные органы. Фото: Боровские известия.



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