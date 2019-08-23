«Ситроен» выехал на встречку и протаранил «ВАЗ»

23.08.2019 16:02 274

В четверг, 22 августа, в 10:15 на 24 километре окружной дороги «Калуга – Детчино – Малоярославец» произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Автомобиль Citroen, двигаясь со стороны Детчино, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «ВАЗ», сообщила пресс-служба областного ГИБДД.

В результате аварии оба водителя, мужчины 45 лет, получили травмы различной степени тяжести.

Фото: Pixabay.com