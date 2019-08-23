Калужские спортсмены стали призерами соревнований в Узбекистане

Соревнования II этапа Кубка мира по мас-рестлингу прошли в минувшие выходные в Узбекистане, сообщила пресс-служба СШОР «Вымпел» во вторник, 20 августа.
Калужские спортсменки Абдузойирова Мохинур и Куроедова Виктория взяли «серебро» в своих весовых категориях.
Их коллега по тренировкам Арутюнян Размик занял первое место среди юношей.
Фото: СШОР Вымпел
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