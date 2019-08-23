Калужские спортсмены стали призерами соревнований в Узбекистане

23.08.2019 16:00 242

Соревнования II этапа Кубка мира по мас-рестлингу прошли в минувшие выходные в Узбекистане, сообщила пресс-служба СШОР «Вымпел» во вторник, 20 августа. Калужские спортсменки Абдузойирова Мохинур и Куроедова Виктория взяли «серебро» в своих весовых категориях. Их коллега по тренировкам Арутюнян Размик занял первое место среди юношей. Фото: СШОР Вымпел



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