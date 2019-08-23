Три ребенка с травмами головы поступили в обнинскую больницу за два дня

23.08.2019 15:54 250

В обнинскую КБ №8 за два дня поступили три девочки, которые получили черепно-мозговые травмы при падении с высоты, сообщил новостной портал Obninsk.Name в четверг, 22 августа.

Как мы уже писали ранее, двухлетняя малышка выпала из окна частного дома, другая пострадавшая – трехлетняя девочка - упала с горки.

Третья пациентка – девятилетняя школьница - облокотилась на москитную сетку окна на 1 этаже, и в результате упала головой вниз.

Все дети были госпитализированы в травматологию и находятся под наблюдением врачей.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.