Человека сбили в час ночи в Резвани

23.08.2019 11:42 231

В пятницу, 23 августа, в 01:14 ночи на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в поселке Резвань. Автомобиль «ВАЗ-21099» сбил пешехода. Какие травмы получил пострадавший, не уточняется. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ДПС и бригада медиков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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