Молодые калужане «увели» со счета землячки 26 тысяч

23.08.2019 10:16 264

24-летняя жительница Калуги разместила в Интернете объявление о продаже кухонного стола.

Девушке позвонил незнакомец и сообщил, что готов его купить.

Обрадованная калужанка продиктовала потенциальному покупателю данные банковской карты и назвала пароль из смс, после чего с ее счета были списаны 26 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию. Стражи порядка разыскали злоумышленников.

Ими оказались двое жителей одного из районных центров Калужской области: 28-летний мужчина и 25-летняя женщина, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 23 августа.

В отношении граждан возбудили уголовное дело. На время расследования подельники находятся под подпиской о невыезде.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области