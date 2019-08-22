В Балабанове потушили квартиру

22.08.2019 20:26 181

Сообщение о пожаре в Балабаново поступило в 15 часов 13 минут, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Горела квартира, в результате пожара пострадавших нет. Потушить возгорание сумели 5 человек и 1 машина. Разбираться в причинах будет инспектор пожарного надзора. Фото: ГУ МЧС Росии по Калужской области.



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