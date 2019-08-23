Приставы арестовали две машины водителей-должников

23.08.2019 07:00 562

Автоинспекторы и калужские приставы вновь вышли в рейд, чтобы поймать водителей -должников. В этом им помогал аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», сообщает пресс-служба областной ФССП.

За три часа рейда с помощью умной системы выявили более трех десятков машин, зарегистрированных на должников. Пятеро из них решили на месте рассчитаться со своими долгами по административным штрафам за нарушение ПДД, налогам, госпошлинам и исполнительскому сбору. С помощью мобильного терминала они оплатили около 30 тысяч рублей.

В случаях, когда должники отказывались платить по счетам, сотрудники ведомства арестовывали их имущество. На этот раз под арест попали два автомобиля– Kia и Daewoo, а также мобильные телефоны, смартфоны и видеорегистраторы. Теперь у должников есть 10 дней для принятия мер по погашению имеющихся долгов, в противном же случае арестованное имущество будет передано сначала на оценку, а затем на торги, вырученные средства от которых пойдут на погашение задолженностей.

Фото: pxhere.com.