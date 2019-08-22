Над Обнинском подняли российский триколор

22.08.2019 17:17 283

В честь Дня Государственного флага России на высотную метеорологическую мачту Обнинска подняли флаг России. Эта традиция появилась в наукограде три года назад. Высота станции- около 320 метров. Фото: администрация Обнинска.



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