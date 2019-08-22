Глава администрации заплатит за то, что проигнорировал местную жительницу

22.08.2019 15:21 25

В администрацию поселка Мятлево обратилась местная жительница по вопросу ненадлежащего содержания земельного участка соседом. Однако ответа на свое обращение женщина так и не дождалась, сообщает пресс-служба областной прокуратуры 22 августа.

Глава администрации получил от прокуроров представление и привлечен к дисциплинарной ответственности.

За то, что проигнорировали вопрос местной жительницы, он также заплатит штраф 5 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.