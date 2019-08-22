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Трудовые коллективы сразятся на спортивном фестивале

22.08.2019 13:00 0 165
Трудовые коллективы сразятся на спортивном фестивале

В пятницу, 24 августа, в спортивном зале центра спортивной подготовки «Анненки» пройдет фестиваль спорта трудовых коллективов, сообщается в официальной группе регионального министерства спорта.

Работники калужских предприятий будут соревноваться в волейболе, армрестлинге, в легкой атлетике, гиревом спорте, мини-футболе.

Спортивные семьи тоже поборятся за звание лучших, попробуют перетянуть канат и обыграть других в шахматах.

Поболеть за команды можно будет с 10  утра.

Фото: Министерство спорта Калужской области.


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