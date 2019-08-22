Людиновские «банкиры» присвоили себе 10 миллионов рублей

22.08.2019 11:15 344

Трое жителей Людиново предстанут перед судом за денежные махинации, совершенные в составе организованной преступной группировки,сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Лжебанкиры использовали банковские счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного финансового контроля. Доход от такой незаконной деятельности превысил 10 миллионов рублей.

Свою вину мужчины признали, теперь им придется либо заплатить штраф, отправиться на принудительные работы, либо отправиться в места не столь отдаленные.