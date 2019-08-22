Продавцы арбузов заплатят штрафы за незаконную торговлю

22.08.2019 11:00 351

В Обнинске прошел рейд по пресечению торговли на незаконных стихийных лотках, сообщает администрация наукограда.

Попались продавцы текстиля на проспекте Ленина, а также торговцы фруктами и бахчевыми. Свой товар они продавали у центрального универмага.

Большинство витрин и конструкций демонтированы, а за незаконную торговлю арбузами и дынями продавцам придется заплатить административные штрафы.

Фото: pxhere.com.