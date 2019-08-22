Условный пожар на птицефабрике потушили

22.08.2019 10:02 222

Спасатели, администрация Дзержинского района и местной птицефабрики отработали действия в случае возможного пожара на предприятии, сообщает пресс-служба регионального МЧС 22 августа.

По легенде учений в результате короткого замыкания электропроводки загорелся склад готовой продукции. Из-за пожара могли погибнуть люди.

Действия персонала и спасателей оценили положительно, все цели достигнуты. В учениях приняли участие 36 человек и 9 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.