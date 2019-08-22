Юнармейцы встретились с прокурорами

22.08.2019 09:55 220

Сотрудники областной прокуратуры встретились с юнармейцами, которые сейчас отдыхают в оздоровительном лагере «Сокол». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуроры рассказали ребятам об истории ведомства и о том, как стать прокурором- как отбираются кандидаты для службы, где проходят обучение и какими качествами они должны обладать.

В ходе встречи сотрудники ответили на многочисленные вопросы ребят, некоторые из которых захотели в будущем стать прокурорами.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.