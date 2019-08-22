Десятки улиц останутся без света

22.08.2019 08:45 2179

Из-за плановых отключений электроэнергии сегодня, 22 августа, жители нескольких районов и улиц Калуги проведут без света, сообщает пресс-служба городской управы.

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