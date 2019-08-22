Школьный инвентарь на 780 тысяч списали без подтверждающих актов

22.08.2019 07:05 395

Бухгалтерия спортшколы в Спас-Деменске списала пришедший в негодность инвентарь, который закупался ранее на бюджетные деньги.

Общая сумма выведенного из учета имущества составила более 780 тысяч рублей.

Однако подтверждающих документов, что оборудование изношено и подлежит списанию, прокуратура не обнаружила.

Руководителя организации обязали устранить нарушение.

Директора и главбуха дисциплинарно наказали.

Фото: Pixabay.com.