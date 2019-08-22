17-летнюю девушку будут судить за участие в наркодилерстве

22.08.2019 08:13 347

17-летняя жительница Кондрова обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств, сообщила пресс-служба СУ СК в среду, 21 августа.

По версии следователей, девушка забирала наркотики с места закладки, перепрятывала их в заранее оговоренной локации, и отправляла данные другому наркодилеру, который информировал потребителей.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время несовершеннолетняя предстанет перед судом.

Фото: пресс-служба СУ СК по Калужской области.