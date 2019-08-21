Осужденным поселенцам находят работу, чтобы они оплатили долги

21.08.2019 20:15 70

Сотрудники калужской КП-6 заключили 18 договоров о трудоустройстве осужденных, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 20 августа. Так работники ФСИН помогают отбывающим наказание гражданам приспособиться к жизни в обществе и погасить долги по искам. Фото: пресс-служба УФСИН.



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