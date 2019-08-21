«Ниссан» въехал в деревенский дом

21.08.2019 12:32 433

Во вторник, 20 августа, в 18:47 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Хвастовичском районе.

Автомобиль «Ниссан» врезался в жилой дом на улице Коммунарная в деревне Баяновичи.

В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС по Калужской области.

На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ДПС, бригада медиков.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.