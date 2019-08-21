Осужденные побегали под дождем

21.08.2019 11:55 294

«Дождь - не помеха для спорта» - под таким девизом прошли соревнования по кроссу среди осужденных ИК-2, сообщила пресс-служба УФСИН в среду, 21 августа. В забеге на 1 километр приняли участие 12 человек. Троих победителей наградили грамотами и сладкими призами. Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.



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