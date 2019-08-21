Пьяный водитель ударил полицейского

31-летний житель Ферзикова в пьяном виде намеревался проехать по понтонному мосту через Оку в районе 14 километра автодороги Ферзиково-Дугна-Калуга-Тула-Михайлов-Рязань.
Однако нарушителя остановил сотрудник ГИБДД.
Мужчина медицинское освидетельствование проходить отказался и причинил представителю власти телесные повреждения, сообщила пресс-служба СУ СК во вторник, 20 августа.
В ходе расследования выяснилось также, что правонарушитель ранее уже попадался на пьяной езде, а кроме того у него не было водительских прав.
В ближайшее время гражданин предстанет перед судом.
Фото: пресс-служба СУ СК по Калужской области.
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