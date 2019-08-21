Пьяный водитель ударил полицейского

21.08.2019 09:34 150

31-летний житель Ферзикова в пьяном виде намеревался проехать по понтонному мосту через Оку в районе 14 километра автодороги Ферзиково-Дугна-Калуга-Тула-Михайлов-Рязань.

Однако нарушителя остановил сотрудник ГИБДД.

Мужчина медицинское освидетельствование проходить отказался и причинил представителю власти телесные повреждения, сообщила пресс-служба СУ СК во вторник, 20 августа.

В ходе расследования выяснилось также, что правонарушитель ранее уже попадался на пьяной езде, а кроме того у него не было водительских прав.

В ближайшее время гражданин предстанет перед судом.

Фото: пресс-служба СУ СК по Калужской области.