Под Обнинском мужчину насмерть сбил поезд

52-летний мужчина погиб на железнодорожном перегоне Балабаново – Обнинское.
Он попал под поезд дальнего следования сообщением «Брянск - Москва».
Как сообщает новостной портал Obninsk.Name, предварительной причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на железной дороге, то есть проход по железнодорожным путям в неустановленном месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: pxhere.com.
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