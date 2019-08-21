Под Обнинском мужчину насмерть сбил поезд

21.08.2019 09:13 213

52-летний мужчина погиб на железнодорожном перегоне Балабаново – Обнинское. Он попал под поезд дальнего следования сообщением «Брянск - Москва». Как сообщает новостной портал Obninsk.Name, предварительной причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на железной дороге, то есть проход по железнодорожным путям в неустановленном месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: pxhere.com.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей