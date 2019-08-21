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Под Обнинском мужчину насмерть сбил поезд

21.08.2019 09:13 0 213
Под Обнинском мужчину насмерть сбил поезд

52-летний мужчина погиб на железнодорожном перегоне Балабаново – Обнинское.

Он попал под поезд дальнего следования сообщением «Брянск - Москва».

Как сообщает новостной портал Obninsk.Name, предварительной причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на железной дороге, то есть проход по железнодорожным путям в неустановленном месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: pxhere.com.


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