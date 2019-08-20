Бешеную лисицу убили на базе отдыха

20.08.2019 21:15 196

На территории базы отдыха вблизи села Волконское Тарусского района убили лису и отправили ее мозг на экспертизу.

Она подтвердила бешенство животного. Сейчас государственная ветеринарная служба проводит соответствующие мероприятия по ликвидации опасного заболевания.

Даны и рекомендации владельцам домашних животных: их нужно привить и не допускать к стадам диких животных.

Фото: pxhere.com.