Фестиваль «Калуга ремесленная» все же состоится

21.08.2019 07:00 266

Фестиваль «Калуга ремесленная» состоится в это воскресенье в центральном парке культуры и отдыха, сообщается в официальной группе Управления культуры Калуги.

Праздник отменили из-за плохой погоды, но теперь она наладилась и значит, умельцы могут удивлять. Пройдут мастер-классы, конкурсы, ярмарка мастеров, будут организованы тематические фотозоны. Все это будет работать с 12 до 18 часов.

Фото: официальная группа Управления культуры г.Калуги.