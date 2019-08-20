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За несколько преступлений мужчине назначены принудительные работы

20.08.2019 14:10 0 247
За несколько преступлений мужчине назначены принудительные работы

Сухиничский суд вынес приговор  30-летнему уроженцу республики Армения, проживающему в Московской области. Он признан виновным в совершении нескольких преступлений: двух краж, покушении на сбыт поддельных денег и даче взятке.

Прошлым летом мужчина похитил два флакона духов в Думиничах в сетевом магазине, а затем украл 11 бутылок с алкоголем в супермаркете. Задержать его продавцы не смогли, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Позже неуловимый молодой человек попытался расплатиться на заправке поддельной пятитысячной купюрой, тут его и задержали полицейские, которые в этот момент тоже заправляли служебное авто. Но мужчина не приуныл,а  решил подкупить следователя и передал ему 10 тысяч рублей. Сотрудник полиции от взятки отказался.

За все свои злоключения мужчина ответит 2 годами и 2 месяцами принудительных работ с удержанием в доход государства 10% от заработной платы осужденного. Место отбывания наказания определят органы уголовно-исполнительной системы. В исправительный центр осужденный последует под конвоем.

Фото: pxhere.com.


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