За несколько преступлений мужчине назначены принудительные работы

20.08.2019 14:10 247

Сухиничский суд вынес приговор 30-летнему уроженцу республики Армения, проживающему в Московской области. Он признан виновным в совершении нескольких преступлений: двух краж, покушении на сбыт поддельных денег и даче взятке.

Прошлым летом мужчина похитил два флакона духов в Думиничах в сетевом магазине, а затем украл 11 бутылок с алкоголем в супермаркете. Задержать его продавцы не смогли, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Позже неуловимый молодой человек попытался расплатиться на заправке поддельной пятитысячной купюрой, тут его и задержали полицейские, которые в этот момент тоже заправляли служебное авто. Но мужчина не приуныл,а решил подкупить следователя и передал ему 10 тысяч рублей. Сотрудник полиции от взятки отказался.

За все свои злоключения мужчина ответит 2 годами и 2 месяцами принудительных работ с удержанием в доход государства 10% от заработной платы осужденного. Место отбывания наказания определят органы уголовно-исполнительной системы. В исправительный центр осужденный последует под конвоем.

Фото: pxhere.com.