В день выборов калужские полицейские перейдут на усиленный режим работы

20.08.2019 12:27 175

Выборы депутатов органов местного самоуправления пройдут на территории шести муниципалитетов 8 сентября.

Для обепспечения общественного порядка и безопасности, в региональном УМВД сформирован оперативный штаб, сообщает пресс-служба ведомства.

Подготовлен предварительный расчет сил и средств, задействованных в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в период проведения выборов. Проведены обследования маршрутов перевозки избирательной документации.

С момента завоза избирательных бюллетеней все избирательные участки будут взяты под круглосуточную охрану.

Также в день проведения выборов, помимо сотрудников органов внутренних дел и Управления Росгвардии по Калужской области, будут задействованы работники частных охранных организаций, члены народных дружин, представители казачества.

Фото: pxhere.com.