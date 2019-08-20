Наркодилер предстанет перед судом

20.08.2019 12:15 130

Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего калужанина.

Мужчину поймали с поличным, когда он пытался сбыть героин объемом 1,17 граммов, что является значительным размером, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Также при себе у наркодилера были еще два свертка с таким же наркотиком, которые он планировал сбыть через тайники.

Какое наказание грозит калужанину - решит суд.

Фото: pxhere.com.