В Обнинске пройдут массовые субботники

В Обнинске с 9 сентября по 1 ноября пройдут осенние субботники, сообщается на официальном сайте администрации города.
Предприятия наукограда будут не только убирать опавшую листву, но и обрезать кустарники и сухостой, а также рыхлить почву под деревьями.
Вывоз собранного во время уборки мусора будет осуществлять муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство». Оно же обеспечит всех участников субботников необходимым инвентарем.
Фото: pxhere.com.
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