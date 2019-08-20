В Обнинске пройдут массовые субботники

20.08.2019 11:30 138

В Обнинске с 9 сентября по 1 ноября пройдут осенние субботники, сообщается на официальном сайте администрации города.

Предприятия наукограда будут не только убирать опавшую листву, но и обрезать кустарники и сухостой, а также рыхлить почву под деревьями.

Вывоз собранного во время уборки мусора будет осуществлять муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство». Оно же обеспечит всех участников субботников необходимым инвентарем.

Фото: pxhere.com.