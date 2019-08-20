Чиновники хотят трудоустроить почти 70% молодых мам

20.08.2019 10:37 230

Калужанкам, которые находятся в декретном отпуске с детьми до трех лет, помогут в трудоустройстве.

В рамках нац.проекта «Демография» реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет». Одним из его направлений является организация переобучения и повышения квалификации женщин в этот период, сообщает пресс-служба областного правительства.

Женщины смогут пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место, либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.

Предполагается в течение 5 лет обучить 1564 человека. В итоге уровень занятости женщин в Калужской области к 2024 году увеличится до 68,8% (в 2015–2017 годах по данным Минтруда России составлял 64,7%).



Фото: pxhere.com.