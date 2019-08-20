Пожарные потушили сарай в Крутицах

20.08.2019 10:09 173

В деревне Крутицы Перемышльского района загорелся сарай, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Пострадавших в пожаре нет, но, чтобы его потушить, пришлось задействовать три машины и 11 пожарных. В причинах возгорания будет разбираться инспектор пожарного надзора. Фото: pxhere.com.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей