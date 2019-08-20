Руководитель «КРЭО» наукограда заплатит за слишком долгий ответ

20.08.2019 10:17 216

Житель Обнинска захотел узнать порядок оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов. Для этого он обратился в офис ГП «КРЭО» с письменным заявлением, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Однако данное обращение так и не было зарегистрировано, а ответ на него дан по истечении 81 дня только после вмешательства прокуратуры города.

Прокуроры возбудили дело об административном правонарушении в отношении и.о. директора предприятия. Ему придется заплатить 5 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.