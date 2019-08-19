Движение по улице Ленина ограничат из-за ремонта

В понедельник, 19 августа, с 22:00 будет ограничено движение транспорта по улице Ленина на участке от вокзала «Калуга-1» до улицы Кирова, сообщила пресс-служба Горуправы.
Из-за проведения ремонтных работ на этом участке будет остановлено движение троллейбусов по маршрутам №1 и №12. Они начнут ходить с 6 утра вторника, 20 августа.
Фото: Pixabay.com.
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