Движение по улице Ленина ограничат из-за ремонта

19.08.2019 21:36 151

В понедельник, 19 августа, с 22:00 будет ограничено движение транспорта по улице Ленина на участке от вокзала «Калуга-1» до улицы Кирова, сообщила пресс-служба Горуправы.

Из-за проведения ремонтных работ на этом участке будет остановлено движение троллейбусов по маршрутам №1 и №12. Они начнут ходить с 6 утра вторника, 20 августа.

Фото: Pixabay.com.