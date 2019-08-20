Уволенный сотрудник отсудил у работодателя 650 тысяч

20.08.2019 07:21 2189

Один из сотрудников физико-энергетический института в Обнинске был уволен по сокращению штатов.

Мужчина обжаловал это решение в суде, однако Обнинский городской суд признал увольнение законным.

Тогда гражданин обратился к прокурору по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 19 августа.

В результате была подана апелляция в областной суд.

Калужский областной суд отменил решение суда первой инстанции и постановил взыскать с организации заработную плату за время вынужденного прогула - 627 303 рублей, а также моральную компенсацию в 30 000.

Фото: Pixabay.com.