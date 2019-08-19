Агрофирму оштрафовали за сорняки на поле

19.08.2019 21:02 147

Прокуратура Калуги обнаружила сельхозземли, заросшие кустарником и сорной травой, которые принадлежат одной из калужских агрофирм. В отношении должностного лица компании возбудили административное дело, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 19 августа. Управление Россельхознадзора назначило виновному штраф. В результате, руководство фирмы организовало мероприятия по очистке поля от сорной растительности. Фото: Pixabay.com.



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