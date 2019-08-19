Приставы взыскали 4,5 миллиона с обнинского врача

19.08.2019 20:04 341

В апреле этого года суд признал известного обнинского врача виновным в том, что он брал деньги на проведение операций с пациентов.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы условно и 4,5 миллиона рублей штрафа.

Часть долга медик оплатил самостоятельно.

Другую часть судебные приставы взыскали со счетов должника, сообщила пресс-служба УФССП в понедельник, 19 августа.

Фото: Pixabay.com.