Грузовик опрокинулся на Киевской трассе, есть пострадавшие

19.08.2019 19:54 22

Около двух часов дня в понедельник, 19 августа, спасателям поступило сообщение о ДТП в Дзержинском районе. На 174 километре Киевской трассы опрокинулся грузовой автомобиль DAF. В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 14 человек – спасатели, патруль ГИБДД, медики. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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