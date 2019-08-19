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Грузовик опрокинулся на Киевской трассе, есть пострадавшие

19.08.2019 19:54 0 22
Грузовик опрокинулся на Киевской трассе, есть пострадавшие

Около двух часов дня в понедельник, 19 августа, спасателям поступило сообщение о ДТП в Дзержинском районе.

На 174 километре Киевской трассы опрокинулся грузовой автомобиль DAF.

В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали 14 человек – спасатели, патруль ГИБДД, медики.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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