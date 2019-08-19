У калужанина изъяли крупную партию марихуаны

19.08.2019 14:00 250

Обнинские полицейские изъяли у местного жителя несколько пакетиков с марихуаной общим весом в 350 грамм, что считается крупным размером.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств», сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 19 августа.

По версии следствия, мужчина хранил коноплю у себя дома для личного потребления.

Фото: Pixabay.com